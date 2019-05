Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit Schwerverletzten

Luhden (ots)

(PP) Am Donnerstag, dem 23.05. befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Luhden gegen 07:00 Uhr mit ihrem PKW VW die Dorfstraße in Luhden und übersah beim Überqueren der dortigen Ampelkreuzung in Richtung Bad Eilsen den PKW Audi einer aufgrund eines Ampelausfalls vorfahrtberechtigten 34-jährigen Fahrzeugführerin aus Rinteln, die auf der B 83 aus Richtung Bückeburg kommend in Richtung Steinbergen unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde die 27-jährige aus ihrem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der auf dem Rücksitz im Kindersitz befindliche 6-jährige Sohn der Fahrzeugführerin erlitt ebenfalls schwere, die 34-jährige Audi-Fahrerin leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

