POL-PDTR: Dreister Trickdiebstahl

Am 13.04.2019 entwendete ein unbekannter Täter bei einem Trickdiebstahl das Mobiltelefon eines Jugendlichen in Hottenbach. Der Geschädigte fuhr gegen etwa 19:40 Uhr mit seinem Fahrrad durch die Ringstraße als er von einem unbekannten Mann aus einem PKW heraus angesprochen wurde. Der Mann bat den Jugendlichen sein Handy für einen Anruf nutzen dürfen. Als der Geschädigte dem Mann das Handy gutgläubig reichte um diesem zu helfen, fuhr dieser unvermittelt in Richtung Rhaunen davon. Der unbekannte Täter führte einen silbernen Kombi mit einem Kennzeichen des Zulassungsbezirks "SB" für Saarbrücken. Zeugen, welche die Tat, den Täter oder insbesondere sein Fahrzeug wahrgenommen haben, werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel.: 06781-5610 zu richten.

