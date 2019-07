Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in eine Wohnung in Wilhelmshaven - Täter steckten eine Holzlatte in die Tür und wurden offensichtlich gestört

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am späten Samstagabend, 29.06.2019, wurde die Polizei gegen 22:35 Uhr alarmiert, weil es im Ortsteil Bant zu einem versuchten Einbruch gekommen sein soll.

In der Straße Am Schützenhof hätten Unbekannte versucht, die Wohnungstür aufzuhebeln. Ein Anwohner hörte zu der Zeit ein lautes Poltern im Treppenhaus und stellte bei seiner Nachschau fest, dass eine Holzlatte in der Tür gesteckt hätte, Personen oder anderes Verdächtiges konnte zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt werden, so dass die Polizei auf weitere mögliche Hinweise hofft.

Die möglichen Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 04421/942-0 mitzuteilen.

