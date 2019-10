Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Beifahrerin und vier beteiligten Fahrzeugen

Bad Pyrmont (ots)

Am 02.10.2019, gegen 05.15 Uhr, kam es auf der Kreuzung Vogelreichsweg/Göslingstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein VW Polo befuhr den Vogelreichsweg stadtauswärts/bergauf. Die 58-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Pyrmont übersieht bei Regen und Dunkelheit den von rechts kommenden Toyota RAV 4 eines 51-jährigen Mannes aus Bad Pyrmont. Der Toyotafahrer wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung "Am Felsenkeller" überqueren. Der SUV traf den Polo auf der Beifahrerseite und brachte den Pkw ins Schleudern. Der Polo stieß dadurch mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen ordnungsgemäß geparkten VAN der Marke Daimler Chrysler. Der Anstoß war so erheblich, dass der VAN noch - entgegen der Steigung - gegen einen dahinter parkenden Renault Cenic geschoben wurde. Die Fahrerin des VW Polo wurde leicht verletzt, ihre 55-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit dem RTW ins Bathildiskrankenhaus Bad Pyrmont gefahren. An allen Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden.

