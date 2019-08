Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Weserauentunnel nach Unfall gesperrt

Bild-Infos

Download

Porta Westfalica (ots)

Im Weserauentunnel kollidierte am frühen Mittwochabend ein Lastwagen mit einem Pkw. Hierbei verletzen sich die drei Insassen des Autos. Während der Unfallaufnahme war der Weserauentunnel für rund eine dreiviertel Stunde gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zu Folge befuhr gegen 19.30 Uhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die B 61 in Richtung Minden. Kurz nach Einfahrt in den Weserauentunnel - am Ende der baulichen Trennung - wechselte der Trucker vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Auf diesem fuhr aber zeitgleich eine Autofahrerin (58) mit ihrem Dacia. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde das Auto auch gegen die Tunnelwand geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die Fahrerin sowie beiden weiteren Insassen (9 und 25) des Wagens. Sie wurden zur ambulanten Behandlung dem Johannes Wesling Klinikum Minden zugeführt. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Minden komplett gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei führten den bereits im Tunnel aufgelaufenen Verkehr kontrolliert aus dem Tunnel in Richtung Porta Westfalica zurück. Gegen 20.15 Uhr konnte der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell