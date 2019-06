Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl

Landau, Südpark, Freitag, 31.05.2019, 20:15 Uhr (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Diebstahl eines, an einer Hausmauer angebrachten Metallbuchstabens, gemeldet. Es handelte sich um den Buchstaben "S", der an einem Grundstück im Südpark angebracht war. Durch die eingesetzten Beamten konnte in unmittelbarer Nähe ein 18-Jähriger Mann aus Landau kontrolliert werden, der das Diebesgut noch bei sich hatte. Der Buchstabe wurde sichergestellt und an einen Verantwortlichen des Grundstücks ausgehändigt. Einen Grund für die Tat konnte der 18-Jährige nicht nennen. Er muss nunmehr mit einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell