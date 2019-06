POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Landau

Landau, Wollmesheimer Hauptstraße, zwischen Mittwoch, 29.05.2019, 18:00 Uhr und Donnerstag, 30.05.2019, 19:00 Uhr (ots)

Einen Sachschaden von circa 500 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall in der Wollmesheimer Hauptstraße. Der geschädigte Kraftfahrzeughalter parkte seinen PKW, einen Skoda Ocatvia, ordnungsgemäß in einer gekennzeichneten Parkfläche. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug am vergangenen Donnerstag gegen 19 Uhr wurde ein Sachschaden am vorderen linken Seitenbereich festgestellt. Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zu ihm sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzten.

