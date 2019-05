Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheimweyher: Einbruch in Kellerwohnung

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 31.05.2019:

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch, den 29.05.2019 in die Kellerwohnung eines Hauses Am Kirchweg in Herxheimweyher ein. Den unbekannten Tätern gelang über die Fenster die Tür zu öffnen.

Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht, aber nach bisherigen Ermittlungen nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

