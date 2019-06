Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau, Horstring, zwischen Donnerstag, 30.05.2019, 22 Uhr und Freitag, 31.05.2019, 12:42 Uhr (ots)

800 Euro Sachschaden an zwei Grundstückszäunen verursachte vermutlich ein wendender Lastkraftwagen in Landau, Horstring. Die beiden geschädigten Grundstückseigner stellten am vergangenen Freitagvormittag die beschädigten Zäune fest, nachdem sie am Vortag bereits einen verdächtigen Knall wahrgenommen hatten. Den Bezug zu einem Verkehrsunfall stellten sie zu diesem Zeitpunkt leider nicht her. Durch die Polizeibeamten konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die vermutlich durch den Verursacher hinterlassen wurden. Diese Teile lassen auf einen Lastkraftwagen schließen, der an besagter Stelle wenden wollte. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

