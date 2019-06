Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Albersweiler, Hohlstraße, Freitag, 31.05.2019, 21:05 Uhr (ots)

Leichte Verletzungen und ein wirtschaftlicher Sachschaden von circa 1400 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles in Albersweiler vom vergangenen Freitagabend. Beide Verkehrsteilnehmer befanden sich in der Hohlstraße in Albersweiler. Aufgrund Hindernissen auf seiner Seite musste der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades nach links ausweichen und kollidierte hierbei mit der entgegenkommenden 22-jährigen PKW Fahrerin. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der 16-Jährige leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Landau verbracht. Die PKW Fahrerin blieb unverletzt. Sowohl am Leichtkraftrad, als auch am PKW entstand leichter Sachschaden.

