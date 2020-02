Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Pkw-Fahrer übersieht Radfahrerin 25.02.2020

Singen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 53-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Erzbergerstraße / Freiheitstraße. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte von der Erzbergerstraße kommend nach links in die Freiheitstraße einbiegen und übersah hierbei die Frau mit ihrem Fahrrad, welche im Bereich der dortigen Fußgänger-/Radfahrerampel bei Grün die Fahrbahn überqueren wollte. Beim Zusammenstoß zog sich die 53-Jährige mehrere Prellungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

