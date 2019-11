Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jährige Pedelec-Fahrerin stößt mit Pkw zusammen

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in dem Kreisverkehr "In der Wüste/Seeweg" eine 16-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Diese fuhr mit geringer Geschwindigkeit verbotswidrig über den Fußgängerüberweg. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin übersah die querende Radfahrerin und erfasste sie. Sie verletzte sich leicht am Knie und begab sich selbständig ins Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden an dem Pedelec und dem Pkw.

