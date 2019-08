Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannter beschädigt einen Pkw in Wilhelmshaven - mit der Faust eine Delle in den Pkw geschlagen - Anwohner soll den Vorfall beobachtet haben - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstag, 08.08.2019, kam es in der Zeit von 18 - 21:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines Pkw Hyundai i10 der in der Neuteicher Straße in einem Wendehammer abgestellt war.

Eine bislang unbekannte Person, vermutlich jugendlich oder heranwachsend, soll mit einer Faust eine Delle in den Hyundai geschlagen haben.

Diese Person soll von einem bislang unbekannten Anwohner beobachtet worden sein; der Anwohner soll den Geschädigten darüber informiert haben. Die Polizei sucht zur weiteren Aufklärung diesen angeblichen Anwohner sowie weitere Zeugen.

Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

