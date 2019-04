Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an KD-Häuschen

St. Goarshausen (ots)

Bereits am 09.04.2019 wurde am KD-Verkaufsstand in den Rheinanlagen in St. Goarshausen eine Beschädigung durch Graffiti festgestellt. Bislang unbekannte Täter verübten Farbschmierereien an der zum Rhein gelegenen Hausseite. Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771-93270

