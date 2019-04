Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hambach - Diebstahl aus Pkw -

65582 Hambach (ots)

Am Dienstagmorgen (16.04.2019) wurde der PI Diez ein Pkw-Aufbruch gemeldet. Der Kastenwagen war in der Nacht zum Dienstag in der Anton-Hirschberger-Straße in Hambach abgestellt. Durch Manipulation am Schloss wurde eine Tür geöffnet und Werkzeuge aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen oder etwaige Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Diez mitzuteilen.

