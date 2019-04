Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mörsbach. Einbruch und Vandalismus in der Grillhütte

Hachenburg (ots)

Durch bislang Unbekannte wurden vermutlich in der Nacht zu Montag sämtliche Türen der Grillhütte in Mörsbach aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen, Wasserleitungen und diverse andere Gegenstände abgerissen/zerstört. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten.

