Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg/ Ladendieb in Berg führt Betäubungsmittel mit

Berg/Pfalz (ots)

Wegen eines Ladendiebstahls wurde die Polizei Wörth durch Angestellte eines Supermarktes im Industriegebiet Berg am 02.03.2019 um 18:04 Uhr informiert. Die Streife vor Ort im Markt stellte einen 32-jährigen französischen Staatsangehörigen fest, welchem der Ladendiebstahl von einer größeren Anzahl von Kosmetikartikeln vorgehaltern wurde. Bei einer Personendurchsuchung tauchten die entwendeten Gegenstände aus diesem Markt und aus einem weiteren, benachbarten Supermarkt auf. Die entwendeten Gegenstände waren in der Kleidung versteckt. Bei der genauen Personendurchsuchung wurde auch ein Haschischbrocken in der Unterhose des Diebes gefunden. Dieser stammte Zweifelsfrei nicht aus den beiden betroffenen Märkten. Auf Vorhalt räumte er auch ein die beiden Ladendiebstähle begangen zu haben. Zur Herkunft des Betäubungsmittels wollte er keine weiteren Angaben machen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, welche der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.

