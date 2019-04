Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

Bad Marienberg (ots)

Am Montag Abend befuhr eine 38 jährige Frau mit ihrem PKW die L 293 aus Richtung Unnau kommend in Richtung Bad Marienberg. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam sie alleinbeteiligt, vermutlich infolge Alkoholeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich im linksseitigen Straßengraben und kam auf den Rädern zum Stillstand. Die leicht verletzte Fahrerin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle konnte jedoch später zuhause angetroffen und überprüft werden. Hierbei wurde eine erhebliche Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Alcotest ergab 1,6 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662 9558-0.

