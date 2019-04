Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mudershausen - Unfall mit verletzter Radfahrerin -

65623 Mudershausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (16.04.2019) wurde gegen 16:45 Uhr über Notruf ein Unfall in Mudershausen mit einer verletzten Radfahrerin mitgeteilt. Das 14 Jahre Mädchen befuhr den Weg von der Domäne "Hohlenfels" zur B 274 und hielt an der Einmündung an. Auf der Bundesstraße fuhr ein Pkw in Richtung Katzenelnbogen. Da die Radfahrerin plötzlich anfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Mädchen prallte auf die Motorhaube und erlitt Schürfwunden sowie vermutlich Prellungen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Weiter fuhr noch ein Motorradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, über das Fahrrad. Der Kradfahrer konnte aber seine Maschine, unter der sich das Rad verkeilte, ohne Sturz zum Stillstand bringen.

