Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - Verkehrsunfall aufgrund Ölspur ***Zeugen gesucht***

Singhofen (ots)

Am Dienstag, 16.04.2019, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L 323 zwischen Singhofen und Attenhausen. Von der B 260 aus kommend befuhr ein Motorradfahrer die Landstraße und stürzte unvermeidbar in einer 180 Grad Kurve aufgrund von Motoröl, welches auf seiner Fahrspur verteilt war. Den Ermittlungen zufolge dürfte ein Fahrzeug, welches kurz zuvor die Haarnadelkurve mit langsamer Geschwindigkeit durchfahren hat, das Öl verloren haben. Hinweise zu eben jenem Fahrzeug bzw. dessen Fahrer werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de zu richten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell