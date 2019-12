Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülleimer in Brand geraten

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Brand zweier Mülltonnen ist am Freitag (06.12.2019) an der Heilbronner Straße ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Als ein 42-jähriger Anwohner gegen 23.50 Uhr das Feuer entdeckte, verständigte er die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Im Rahmen der ersten Ermittlungen meldete sich ein 16-Jähriger bei den Beamten und gab an, dass er sich im 4.OG auf dem Balkon aufgehalten habe und aus Versehen die glühende Shisha-Kohle vom Balkon fallen ließ, die direkt in einem der beiden Müllcontainer landete. Ohne sich weiter darum zu kümmern, ging er zurück in die Wohnung. Als er später von dem Brand erfuhr, meldete er sich bei den vor Ort befindlichen Polizeibeamten.

