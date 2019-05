Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Jerxen-Orbke. Golf gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Potsdamer Straße ein grauer VW Golf entwendet. Gegen 20:30 Uhr war das Fahrzeug in der Nähe der Einmündung Heidlandstraße abgestellt worden. Als die Halterin morgens mit ihrem Auto zur Arbeit fahren wollte, war der Golf verschwunden. Hinweise auf den Verbleib des VW mit Lipper Kennzeichen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

