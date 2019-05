Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Sachbeschädigung an Schule.

Lippe (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte die Glasscheibe einer Tür der Heinz-Sielmann-Schule in der Weerthstraße beschädigt. Ein Mitarbeiter entdeckte am Montagmorgen den Schaden an der Tür, die am späten Freitagabend noch heil gewesen sei. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

