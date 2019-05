Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Baucontainer geknackt.

Lippe (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen stahlen unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Baucontainer in der Lageschen Straße. Ein Mitarbeiter des Bauunternehmens entdeckte gegen 7 Uhr, dass die Tür des Containers gewaltsam geöffnet worden war. Es fehlen mehrere Werkzeugmaschinen im Wert von etwa 5000 Euro, unter anderem eine Bohrmaschine, ein elektrischer Bolzenschneider und eine Motorflex. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Zeugen für den Einbruch wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell