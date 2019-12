Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren - leicht verletzt

Stuttgart-Rot (ots)

Eine 43 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hat am Freitag (06.12.2019) in der Schozacher Straße einen 77 Jahre alten Fußgänger angefahren und leicht verletzt. Die Mercedes-Fahrerin, die gegen 17.10 Uhr in der Schozacher Straße in Richtung Rotweg unterwegs war, bog an der Kreuzung zur Haldenrainstraße in die selbige nach links ab und kollidierte dabei mit dem 77-Jährigen, der offenbar in diesem Moment die Straße an der dortigen Fußgängerampel bei Rot überquerte. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell