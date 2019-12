Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kinder beim Handballtraining bestohlen

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am letzten Donnerstag stahlen unbekannte Täter zwischen 17:00 und 18:45 Uhr aus der Umkleidekabine der Turnhalle an der Anschrift Auf´m Ohl in Meggen die Mobiltelefone zweier Kinder, die dort am Handballtraining teilnahmen. Die Kinder hatten die Telefone in der Umkleidekabine in den Jacken belassen. Die Halle war unverschlossen und die Umkleidekabine damit für jedermann zugänglich. Gelegenheit macht bekanntlich Diebe - die Polizei rät, Wertgegenstände in Turnhallen, Schwimmbädern etc. nicht unbeaufsichtigt abzulegen. Entweder es gibt die Möglichkeit, diese wegzuschließen oder sie sollten in die Halle mitgenommen und dort zentral bei einer Aufsichtsperson aufbewahrt werden. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 300 Euro.

