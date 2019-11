Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 62-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Gestern (26. November) hat sich gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall unmittelbar vor dem Kreisverkehr Martinstraße/ Günsestraße ereignet, bei dem eine 62-Jährige verletzt wurde. Die Fußgängerin überquerte die Martinstraße auf dem Fußgängerüberweg an der Unfallörtlichkeit von der Günsestraße aus kommend in Richtung "Auf der Fohrt". Kurz bevor sie die Mittelinsel erreicht hatte, wurde sie von einer 62-jährigen Pkw-Fahrerin angefahren. Daraufhin stürzte sie zu Boden und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

