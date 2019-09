Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Durchsuchung nach Bedrohung

Rotenburg (ots)

Durchsuchung nach Bedrohung

Visselhövede. Am Mittwoch wurden in den frühen Morgenstunden vier Wohnungen in der Visselhöveder Innenstadt von Kräften des Zentralen Kriminaldienstes mit Unterstützung auswärtiger Polizeikräfte durchsucht. Die Durchsuchungsmaßnahme stand im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz am 15.09.2019 in der Soltauer Straße aufgrund einer Bedrohung zwischen zwei verfeindeter Visselhöveder Familien. Um 5.30 Uhr begann die Durchsuchung und wurde gegen 9 Uhr beendet. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens können keine Angaben zur Zielrichtung und zum Ergebnis gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Christoph Steinke

Telefon: 04261/947-109

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell