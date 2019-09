POL-ROW: Mehrfach mit geparktem Pkw kollidiert+++Audi schiebt Golf auf Opel

Polizeiinspektion Rotenburg

Mehrfach mit geparktem Pkw kollidiert

Rotenburg. Gleich mehrfach stieß ein 81-jähriger Autofahrer am Montagmittag beim Rangieren im Parkhaus des Diakonieklinikums gegen einen geparkten Opel. Obwohl ein Schaden von rund 1500 Euro entstand entfernte sich der Senior anschließend mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Dank aufmerksamer Zeugen konnte er später ermittelt werden. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Audi schiebt Golf auf Opel

Bremervörde. Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 13000 Euro sind die Bilanz eines Abbiegeunfalls in der Wesermünder Straße. Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Opel die Wesermünder Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Straße Am Bürgerpark abbiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, musste er anhalten. Eine hinter ihm fahrende 52-jährige Bremervörderin brachte ihren Pkw ebenfalls zum Stehen. Das erkannte ein 19-Jähriger aus Himmelpforten zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden VW Golf auf. Durch den Zusammenprall schob der junge Fahranfänger mit seinem Audi den Golf auf den Opel. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

