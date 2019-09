Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Beschädigungen nach Marktschluss+++Terrassentür aufgehebelt+++ Bei Gegenverkehr überholt

Rotenburg (ots)

Beschädigungen nach Marktschluss

Selsingen. Zu mehreren Sachbeschädigungen und Einbruchsdiebstählen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Herbstmarktgelände in Selsingen. Unbekannte drangen zwischen 23 Uhr und 10 Uhr gewaltsam in einen Imbisswagen ein und entwendeten 30 Caprisonnen, einen halben Sack Zwiebeln und eine Suppenkelle. An einem anderen Verkaufswagen wurde im gleichen Tatzeitraum die Außenjalousie nach innen verbogen. Entwendet wurde nichts. Zu weiteren Sachbeschädigungen kam es an einer Wurfbude zum Dosenwerfen. Hier beschädigten der oder die Täter das Türschloss. An einem Eiswagen wurden die Außenplane und das Rücklicht beschädigt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation in Selsingen unter der Telefonnummer 04282/8769 entgegen.

Terrassentür aufgehebelt

Rotenburg. Am Sonntag zwischen 14.15 Uhr und 15.40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Bischofstraße auf und durchsuchten die Wohnung. Dabei fiel ihnen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Rotenburg unter 04261/947-0.

Bei Gegenverkehr überholt

Hellwege. Trotz Gegenverkehrs überholten am Samstagabend gegen 18.40 auf der Kreisstraße 205 zwischen Sottrum und Hellwege zwei Motorradfahrer einen Maishäcksler. Nur durch starkes Abbremsen ihres VW Polo konnte eine entgegenkommende 59-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Eine hinter ihr fahrende 75-Jährige aus Achim musste ihren VW ebenfalls abbremsen. Einem 68-jährigen Motorradfahrer gelang dieses nicht mehr und er fuhr mit seiner Yamaha auf. Dabei stürzte der Biker und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die beiden Verursacher setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Gegen sie wird wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise zu den Motorradfahrern nimmt die Polizeistation Sottrum unter 04264/37019-0 entgegen.

