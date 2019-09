POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Rehsauer Straße - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfallflucht in der Rehsauer Straße - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg (ots)

Unfallflucht in der Rehsauer Straße - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits in der ersten Septemberwoche ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen. In der Nacht von Donnerstag, dem 5. September auf den nachfolgenden Freitag ist ein bislang noch unbekannter Autofahrer von der Rehsauer Straße nach links in die Angerburger Straße abgebogen. Dabei dürfte er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen sein. Dieser Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher hat sich nicht um den Schaden gekümmert und ist weitergefahren. Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

