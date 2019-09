Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gewinnbenachrichtigung war Betrug ++ Frisierter Roller ++ Rollerfahrerin bei Sturz verletzt ++ Fahrt am Morgen endet am Straßenbaum ++

Rotenburg (ots)

Gewinnbenachrichtigung war Betrug

Anderlingen. Ein 66-jähriger Mann hat Mitte der Woche eine betrügerische Gewinnbenachrichtigung erhalten. Er habe 49.900 Euro gewonnen und müsse "nur" 900 Euro an Gebühren zahlen, um an die Gewinnsumme zu kommen. Die Begleichung der Gebühren solle über Steamkarten, Guthabenkarten eines Online-Dienstes, erfolgen. Anschließend würde ein Security-Unternehmen die Überbringung des Gewinns übernehmen. In einem weiteren Telefonat erhöhte sich die Gebührensumme um ein Vielfaches. Der angerufene Mann legte auf und erstattete eine Strafanzeige wegen eines versuchten Betruges.

Frisierter Roller

Sottrum. Die Sottrumer Polizei hat am Donnerstagmittag einen 16-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 13.20 Uhr mit rund 70 Sachen mit seinem Kleinkraftrad in der Bergstraße unterwegs. Er habe den Roller so vom Vorbesitzer übernommen, gab er gegenüber den Beamten an. Den Verstoß räumte er allerdings ein. Weil der 16-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, muss er sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Rollerfahrerin bei Sturz verletzt

Höperhöfen. Beim Sturz mit ihrem Motorroller ist am Donnerstagmorgen eine 17-jährige Frau verletzt worden. Gemeinsam mit einem Sozius war sie gegen 7.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Mulmshorn und Höperhöfen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam die junge Frau vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Außerdem wurde ihr Roller beschädigt.

Fahrt am Morgen endet am Straßenbaum

Scheeßel. Am Donnerstagmorgen ist eine 65-jährige Autofahrerin im Vahlder Kirchweg verunglückt. Die Frau war gegen 8 Uhr mit ihrem Wagen in Richtung Benkeloh unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum streifte ihr Auto einen Straßenbaum. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

