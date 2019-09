Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwölfjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Berge (ots)

Eine Zwölfjährige wurde am Dienstag, gegen 16.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Ostdorfstraße leicht verletzt. Sie fuhr mit einem Fahrrad von einem Grundstück in den fließenden Verkehr ein und stieß in der Folge mit dem Citroen einer 44-jährigen Frau zusammen. Das Kind wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (ag)

