Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb steckt Parfümflaschen ein und flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Ladendieb. Der Mann hat am Montag, 9. September, gegen 18.40 Uhr, in einem Kaufhaus am Westring Parfümflaschen mitgenommen - ohne dafür zu bezahlen. Als ihn eine Zeugin ansprach, flüchtete der Mann mit einer schwarzen Woolworth-Tasche in Richtung Ritterpassage.

Der Dieb ist zirka 1,80 Meter groß, trug eine olivgrüne Winterjacke und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

