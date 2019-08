Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von Baustelle

Täter bedienen Minibagger um an Diebesgut zu gelangen

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag (12. August 2019), 07:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen hydraulischen Stemmhammer von einer Baustelle an der Weezer Straße. Dazu verschafften sie sich ohne Aufbruchspuren Zugang zu einem Minibagger, dessen Schaufel auf dem Stemmhammer abgesetzt war. Die Täter starteten den Bagger und konnten so die Werkzeugmaschine freilegen und entwenden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

