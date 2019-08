Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus und Gartenhütte

Täter schlagen Scheiben ein

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (12. August 2019) in der Zeit zwischen 14:15 und 17:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Selfkant, indem sie ein Fenster mit einer Waschbetonplatte einwarfen. Sie durchwühlten anschließend mehrere Räume nach Diebesgut. Auch in ein Gartenhäuschen auf dem Grundstück drangen die Täter ein, hierzu zerstörten sie ebenfalls eine Scheibe. Angaben zur Beute konnten bislang nicht gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell