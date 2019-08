Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrer einen roten Kleinwagens gesucht

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Am Samstag (10. August 2019) gegen 14:55 Uhr beobachteten zwei Zeugen, wie ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen weißen Ford Fiesta beschädigte, der an der Straße Alte Bahn abgestellt war. Der unbekannte Fahrer war in einem roten Kleinwagen mit flachem Heck und Klever Kennzeichen unterwegs. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fiesta wurde bei dem Unfall der linke Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des roten Kleinwagens sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell