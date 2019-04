Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Emmerzhausen - Diebstahl von Schrott

Betzdorf (ots)

Am Montagnachmittag, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, kam es in Emmerzhausen, Schulstraße zu einem Diebstahl von Schrott. Das bei einer Hausräumung auf dem Grundstück zwischengelagerte Metall wurde von sogenannten Schrottsammlern entwendet. Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter mit dem Kennzeichenfragment AK-HA gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

