Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Kennzeichendiebstahl

57537 Wissen, Pirzenthaler Str. 46 (ots)

Am Mo., 15.04.2019, in der Zeit von 18:00 bis 20:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Konrad- Adenauer-Schule an zwei Fahrzeugen die angebrachten amtlichen Kennzeichen AK-LH 214 und AK-W 789. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell