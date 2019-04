Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, K 133 (ots)

Am So., 14.04.2019, vermutlich kurz nach 00:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, die K 133 aus Richtung Nisterau kommend in Richtung Wissen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er ausgangs einer durchfahrenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen die dortige Böschung. Anschließend schleuderte der Pkw nach links über die Fahrbahn und kam schließlich an der linksseitig gelegenen Schutzplanke zum Stillstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden an den dortigen Verkehrseinrichtungen. Aufgrund an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Opel Vectra B gehandelt haben und das Fahrzeug rundum beschädigt sein. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@.polizei.rlp.de



