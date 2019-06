Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Am Samstag, gegen 14.00 Uhr, wurde die Fensterscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses im Landerweg eingeschlagen. Durch das Klirren aufgeschreckt, machte ein Hausbewohner lautstark auf sich aufmerksam und begab sich in Richtung der Tür. Hier konnte er nur noch eine "vermummte Gestalt" von der Terrassentür in Richtung Straße davonlaufen sehen. Zu möglichem Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

