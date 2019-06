Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Kradfahrer übersehen

Lippe (ots)

Am Samstagmittag übersah eine 79jährige Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen auf der Bahnhofstraße in Helpup eine entgegenkommende 40jährige Kradfahrerin. Diese musste mit ihrem Krad so stark abbremsen, dass ihr das Vorderrad wegrutschte und sie zu Fall kam. Sie wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

