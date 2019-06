Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Bäckerei

Lippe (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.10 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in die Bäckerei / den Kiosk an der Bahnhofstraße / Ecke Hermannstraße in Detmold ein und entwendete eine Kassenschublade. Zur Tatausführung wurden Gitterstäbe eines Fensters der Hintertür abgesägt. Der männliche Täter hatte kurze helle Haare, trug ein weißes T-Shirt, eine Flecktarnhose und dunkle Turnschuhe mit hellen vertikalen Streifen. Hinweise zu dem Täter / der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

