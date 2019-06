Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Kind angefahren und weggefahren

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, lief ein 10-jähriges Mädchen in der Weidenstraße unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw einer 24-jährigen Lagenserin erfasst. Das Mädchen wurde bei dem Anprall leicht verletzt. Da sich die Pkw-Fahrerin von den aufgebrachten Angehörigen des Mädchens nach eigenen Angaben massiv eingeschüchtert fühlte, entfernte sie sich anschließend vom Unfallort, informierte aber nicht die Polizei. Die Pkw-Fahrerin wurde im Rahmen der Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift angetroffen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

