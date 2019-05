POL-LG: ++ Notoperation nach Messerstich ++ 26-Jähriger verletzt 22-Jährigen mit Messer ++ Streit nach gemeinsamen Alkoholkonsum am Seepark ++ Täter vorläufig festgenommen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

++ Notoperation nach Messerstich ++ 26-Jähriger verletzt 22-Jährigen mit Messer ++ Streit nach gemeinsamen Alkoholkonsum am Seepark ++ Täter vorläufig festgenommen ++

Landkreis Uelzen - Bad Bodenteich

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Polizei nach einem Streit und anschließendem Messerstich in den späten Abendstunden des 24.05.19 im Bodenteicher Seepark. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten mehrere junge Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren im Bereich des Seeparks - Höhe Kiosk/Minigolfplatz Alkohol konsumiert. Gegen 23:30 Uhr gesellte sich ein 26 Jahre alter Mann (Angler) aus der Samtgemeinde Aue dazu, um Alkohol mitzutrinken. Zunächst zum Mittrinken eingeladen kommt es in der Folge zu einem Streit, wobei der 26-Jährige mit einem mitgeführtem Messer auf einen 22-Jährigen einstach. Dieser erlitt einen tiefe Stichverletzung im Bauch sowie an Bein und Rücken und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Der 26-Jährige flüchtete, konnte jedoch noch im Laufe der Nacht identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft Lüneburg und Amtsgericht Uelzen wurde der 26-Jährige am 26.05.19 nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

