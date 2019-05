Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 24.05 - 26.05.2019 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.05 - 26.05.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Verletzung durch Schuss aus einer Schreckschusspistole

Am 24.05.2019, um 13:30 Uhr, trat in einem Mehrfamilienhaus in der Gellersstraße ein 27-jähriger Mann die Wohnungstür seines Nachbarn ein und gab anschließend einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ab. Dadurch wurde der Nachbar leicht verletzt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Täters konnten die Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Den zum Tatzeitpunkt alkoholisierten Mann erwarten nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Lüneburg - Sexueller Übergriff in der Wohnung der Ex-Frau

Am Nachmittag des 24.05.2019 lauerte ein 48-jähriger Mann seiner Ex-Frau (53) an ihrer Wohnanschrift auf und begab sich dann zusammen mit ihr in ihre Wohnung. Hier kam es zu einem sexuellen Übergriff, den die Frau einige Stunden später anzeigte. Nach erfolgter Spurensuche wurde der Täter noch in der Nacht in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.

Lüneburg - Drei besonders schwere Fälle des Diebstahls aus PKW und Vandalismus

Im Stadtgebiet Lüneburg wurden zwischen dem 24.05.2019 und dem 25.05.2019 bei insgesamt drei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Diebesgut waren unter anderem ein Rucksack und ein Mobiltelefon.

Weiterhin kam es in der Nacht des 25.05.2019 zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW im Bereich der Ilmenaustraße. Die zwei männlichen Täter (22 / 33) konnten noch im Nahbereich angetroffen werden.

Lüneburg - Unfall mit zwei leicht Verletzten aufgrund Vorfahrtsmissachtung

Am 24.05.2019, um 15:50 Uhr, kam es im Bereich der Altenbrückertorstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein männlicher Fahrzeugführer (54) beabsichtigte mit seinem Ford Mondeo die Altenbrückertorstraße in Richtung An der Wittenberger Bahn zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Fahrzeugführer (24) eines Audi A5. Durch die Kollision verletzten sich der Fahrer des Audi sowie die Beifahrerin (54) des Ford leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro.

Lüneburg - Ex-Partnerin bei der Übergabe des gemeinsamen Kindes leicht verletzt

Ebenfalls am Nachmittag des 24.05.2019 kam es bei der Übergabe des gemeinsamen Kindes zu einem Streit zwischen Ex-Partnern. Der 25-jährige Täter fuhr mit seinem PKW schon los, als sich seine 19-jährige Ex-Partnerin noch durch die Scheibe der Beifahrertür in den Innenraum lehnte. Hierbei erlitt sie Verletzungen am Knie sowie an der Schulter. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wird eingeleitet.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in ein Geschäft am Thorner Markt

In der Nacht des 25.05.2019 versuchten zwei unbekannte männliche Täter mit einem Gullideckel die Scheibe der Eingangstür des Campus Centers Lüneburg am Thorner Markt einzuwerfen. Nach zwei missglückten Versuchen ließen die beiden Männer von der Tat ab und flüchteten mit Fahrrädern. Sie wurden bei der Tat durch zwei Zeugen beobachtet.

Lüneburg - Flüchtiger Ladendieb im Clamart-Park gestellt

Am 25.05.2019, um 10:20 Uhr, werden durch einen der Polizei hinreichend bekannten männlichen Täter (31) bei Karstadt in der Großen Bäckerstraße zwei Parfüms im Wert von fast 200 Euro entwendet. Der Ladendetektiv stellt den Täter wenig später im Clamart-Park. Die Polizei kann das Diebesgut nicht mehr auffinden, stellt jedoch nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg eine neuwertige Hose und eine kleinere Menge Bargeld sicher. Den Täter erwartet ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

Lüneburg - Körperverletzungen beim Feuerwehrfest und in der Discothek "Garage"

Am 26.05.2019 kam es gegen Mitternacht zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (29 / 30) beim Feuerwehrfest in Rettmer. Der jüngere Mann schlug dem Älteren nach Verlassen der Tanzfläche unvermittelt ins Gesicht, sodass die Brille des Opfers zerbrach. Durch den Schlag wurde das Opfer zudem leicht verletzt. Der Beschuldigte machte keine Angaben zum Sachverhalt, war aber stark alkoholisiert (2,5 Promille).

Gegen 03:10 Uhr ereignete sich dann eine weitere Körperverletzung im Bereich der Discothek "Garage". Hier schlug ein 20-jähriger seinem 22-jährigen Kontrahenten mit der Faust in das Gesicht, da dieser seine Freundin angetanzt und dabei berührt hätte. Der Schläger wiederum erklärte, dass er zuerst angegriffen worden sei. Die Ermittlungen in den Verfahren wegen Körperverletzung gegen beide Personen dauern an.

Mechtersen - Häusliche Gewalt nach Streit endet mit verletzter Nase

In der Nacht des 26.05.2019 eskaliert in Mechtersen in der Straße Im Dorfe ein Streit unter Lebenspartnern, in dessen Rahmen der 33-jährige Mann seine 24-jährige Freundin zu Boden drückt und diese an der Nase verletzt. Da beide Partner in unterschiedlichen Wohnungen leben, konnte auf einen Platzverweis gegen den Täter verzichtet werden.

Brietlingen - Stalking durch nordafrikanischen Asylsuchenden in Lebensmittelgeschäft

Am 25.05.2019, gegen 12:00 Uhr, betrat ein 24-jähriger Nordafrikaner trotz Hausverbots die Filiale des Netto-Marktes in Brietlingen und suchte hier wiederholt die Nähe zu einer 22-jährigen Verkäuferin auf. Diese hat zuvor schon Anzeigen wegen ähnlich gelagerter Delikte erstattet. Der Täter wurde aus den Verkaufsräumen verwiesen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und Nachstellung.

Lüchow

Küsten OT Karmitz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend wurde auf der Kreisstraße 8 ein Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen sie wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Lüchow - Audi A8 aus Werkstatt der BBS entwendet

Von Freitag auf Samstag wurde ein blauer Audi A8 aus der Werkstatt der Berufsbildenden Schulen Lüchow entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zur Werkstatt, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Anschließend entwendeten sie den Pkw mit dem zuvor gestohlenen Zweitschlüssel. Am Samstagabend konnte der Audi dann in Wustrow am Fahrbahnrand festgestellt werden. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen, die für einen anderen Pkw ausgegeben waren, angebracht. Zudem wies der Audi mehrere Beschädigungen auf. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei Lüchow oder jede andere Polizeidienststelle.

Lüchow - Verkehrskontrolle in der Baustelle B493 zwischen Lüchow und Lübeln

Am Freitag, den 24.05.2019, und am Samstag, den 25.05.2019, führte die Polizei Lüchow Verkehrskontrollen auf der Bundestraße 493 im Bereich der Baustelle zwischen Lüchow und Lübeln durch. Ziel der Verkehrskontrollen war es, die Einhaltung des dort geltenden Durchfahrtsverbots zu überprüfen. Zuvor war ein Hinweis eines Mitarbeiters der mit den Bauarbeiten beauftragten Baufirma eingegangen, dass sich wiederholt Autofahrer nicht an das Durchfahrtsverbot gehalten und dadurch die Bauarbeiten auf der bereits geöffneten Fahrbahndecke behindert hätten. Während der Verkehrskontrollen konnten insgesamt 30 Fahrzeugführer festgestellt werden, die das Durchfahrtsverbot missachtet haben. Gegen diese Fahrzeugführer wurde noch vor Ort ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dannenberg - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ein 80-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstagvormittag die Bundesstraße 248 von Schaafhausen kommend in Richtung Dannenberg. Auf Höhe der Capio Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß auf dem alten Parkplatz des Krankenhauses gegen drei geparkte Fahrzeuge. Der 80-jährige wurde von Ersthelfern leichtverletzt aus seinem Fahrzeug geborgen und in die nahegelegene Capio Elbe-Jeetzel-Klinik verbracht. Alle vier Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 8000EUR. Als Ursache des Fahrfehlers gab der Fahrzeugführer an, einen Niesanfall gehabt zu haben.

Lüchow - Versuchte Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Streit zwischen einem stark alkoholisierten 43-jährigen Mann und einer 51-jährigen männlichen Person, in dessen Verlauf der 43-jährige versuchte den anderen Mann zu schlagen. Der Angriff konnte durch den 51- jährigen abgewehrt werden. Im Anschluss trat der 43-jährige noch gegen eine Wohnungstür, wodurch diese beschädigt wurde. Schließlich entfernte er sich vom Tatort. Der Tatverdächtige war bereits in der Nacht zu Samstag im Rahmen von Streitigkeiten und am Samstagvormittag vor dem City-Center-Wendland in Lüchow aufgefallen, wo er randalierte.

Dannenberg OT Prisser - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw in Prisser auf, der starke Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,37 Promille festgestellt. Daraufhin wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt und es wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Dannenberg - Körperverletzung

Samstagnacht kam es in Dannenberg auf dem Parkplatz des McDonald's Restaurants zu einer Körperverletzung zu Lasten eines 23-jährigen. Der 20-Jährige Täter schlug dem Opfer mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt daraufhin leichte Prellungen im Gesicht. Das Motiv des Täters war offenbar Eifersucht, da sich das Opfer mit der Ex-Freundin des Täters getroffen hat.

Uelzen

Uelzen - Spendensammler - Betrug

Am Samstag wurden gegen 11:35 Uhr in Uelzen, Bahnhofstraße, Fußgängerzone, drei rumänische Staatsangehörige (17, 18 und 22 Jahre alt) festgestellt, die vorgaben Spenden für eine offizielle Organisation zu sammeln. Die Identitäten wurden überprüft, Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis sowie Betätigungsverbot ausgesprochen.

Uelzen - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag wurde gegen 22:10 Uhr in Uelzen, Fischerhof, ein 27-jähriger Mann festgestellt, der seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Trunkenheitsfahrt Drogen

Eine 46-jährige Betroffene führte am Freitag, gegen 21:10 Uhr, in Uelzen, Johnsburg, einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Marihuana. Eine Blutentnahme folgte, Verfahren wurden eingeleitet.

Medingen - PKW-Brände

Am Sonntag, gegen 02:14 Uhr, kam es in Medingen, Klosterweg, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zum Brand eines PKW. Das Feuer teilt sich noch vier weiteren PKW mit. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Fahrradfahrerkollision

Am Freitag, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Wendlandbrücke in Uelzen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer. Ein 49-jähriger Mann befuhr die Brücke aus Oldenstadt kommen in Richtung Uelzen. Ihm kam ein 7-jähriger Junge entgegen. Der Mann touchierte den Jungen, beide stürzten. Der Junge wurde schwer-, der Mann leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,98 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell