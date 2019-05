Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.05.2019 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung - 23.05.2019 ++

- Landkreis Lüneburg -

Weitere Autos aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden 3 Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen im Ostlandring, in der Theodor-Heuss-Straße und in der Straße Stadtkoppel in Lüneburg. In einem Fall wurde die Heckscheibe und in den anderen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Der unbekannte Täter entkam u.a. mit 2 Geldbörse und einem Mobiltelefon.

Ohne Führerschein unterwegs / Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch gegen 23:10 Uhr wurde in Wendisch Evern ein 38-jähriger Mann aus Bardowick kontrolliert. Er war mit einem Mercedes unterwegs und händigte einen spanischen Führerschein aus. Das Dokument stellte sich als Totalfälschung heraus. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein 22-jähriger Mann aus Scharnebeck war am Mittwoch gegen 21:45 Uhr mit seinem Pkw in der Konrad-Adenauer-Straße in Lüneburg unterwegs. Während der Polizeikontrolle fiel auf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Auch ihn erwartet nun ein Verfahren.

Starke Rauchentwicklung durch vergessenen Herd

Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Spangenbergstraße in Lüneburg zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte aus und stellte fest, dass eine Bewohnerin ihre Wohnung verlassen hat und vergessen hatte, ihren Herd auszuschalten. Es wurde niemand verletzt.

Ladendiebe entwenden hochwertige Handys

Zwei unbekannte Täter betraten am Mittwoch gegen 14:25 Uhr ein Telefongeschäft in der Großen Bäckerstraße in Lüneburg. Sie entrissen 4 ausgestellte, hochwertige Mobiltelefone und flohen. Von der Tat gibt es eine Videoaufzeichnung.

Einbrüche

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein Unbekannter ein Fenster eines Einfamilienhauses in Barendorf auf und gelangte so in das Wohnhaus. Der Täter betrat alle Räume und durchwühlte Schränke.

Im Tatzeitraum von Sonntag, 19.05. bis Mittwoch, 22.05. brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Einemhofer Straße in Radbruch ein. Der Täter schlug ein Fenster ein und durchwühlte auch hier alle Räume. Der Täter nutzte die Urlaubsabwesenheit der Bewohner.

In beiden Fällen ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde.

Am Mittwoch gegen 21:45 Uhr versuchten 2 unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Blümchensaal in Lüneburg einzubrechen. Sie drangen über ein Fenster im Hochparterre in eine Wohnung ein, als der Bewohner nach Hause kam. Die Täter flüchteten über das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung.

Exhibitionist gestellt

Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde in der Dahlenburger Landstraße ein Exhibitionist auf frischer Tat gestellt. Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann mit polnischen Wurzeln.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Keine presserelevanten Vorfälle.

- Landkreis Uelzen -

Warnung vor Spendensammlern

Trickdiebe sind derzeit in Uelzen unterwegs. Am Mittwoch gelang es einer unbekannten Frau in den Mittagsstunden, einem 79jährigem Mann bei der Bitte nach einer Spende für vermeintlich Bedürftige vor der Sparkassenhauptstelle 300 Euro zu entwenden. Die Taschendiebe sind äußerst fingerfertig und ihnen gelingt es, ihre Opfer abzulenken. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, nur an Organisationen zu spenden, die von den Behörden geprüft und als seriös eingestuft wurden oder die persönlich bekannt sind.

Schmierfinken erwischt

Ein 26jähriger Mann wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er am Mittwoch gegen 16:15 Uhr eine Parkbank am Ratsteich mit einem Spruch verunzierte. Die hinzugerufene Polizei verwies den Mann des Ortes und fertigte eine Strafanzeige.

Ein 16jähriger beschmierte gegen 19:45 Uhr eine Wand auf dem Gelände eines Uelzener Warenhauses. Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei, die den Jugendlichen seinen Erziehungsberechtigten übergab und ein Strafverfahren einleitete.

Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Eine erneute Schwerpunktkontrolle "Drogen" führte die Uelzener am Mittwochnachmittag durch. Verstärkt wurden junge Leute im Stadtgebiet kontrolliert. Am Ilmenauufer wurde ein 17jähriger angetroffen, der Marihuana bei sich hatte. Das Rauschgift wurde sichergestellt, den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einen Führerschein hat er noch nicht, Autofahren wollte er trotzdem. Zeugen riefen die Polizei, nachdem sie beobachteten, wie ein 17jähriger am Mittwoch gegen 19:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Bad Bevenser Discounters mit einem Pkw umherfuhr. Die Polizei beendete die unerlaubte Fahrt. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfälle

Eine 47jährige Autofahrerin wurde am Mittwoch gegen 12:45 Uhr leicht verletzt. Eine 77jährige Autofahrerin, welche die Alewinstraße befuhr, querte die Dieterichsstraße und übersah dabei die Vorfahrt der 47jährigen, welche auf der Dieterichsstraße unterwegs war. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

