Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Reifen an mehreren Autos zerstochen: Polizei bittet um Hinweise

Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (26.06.2019) sind mehrere Autos in Geisweid beschädigt worden. Gegen 03:00 Uhr zerstachen Unbekannte teilweise mehrere Reifen an insgesamt fünf geparkten Pkw in der Schießbergstraße und in der "Hohe Straße". Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen geschätzten niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

