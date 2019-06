Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrräder aus Garage gestohlen

Netphen (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen(25.06.2019) ist es in Netphen zum Diebstahl von zwei Fahrrädern gekommen. Dabei verschafften sich die Übeltäter gewaltsam Zugang zu einer verschlossenen Garage in der Carl-Weyland-Straße. Dort entwendeten sie zwei Mountanbikes der Marke Focus. Der Schaden beläuft sich auf 1400,-Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0

