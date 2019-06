Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diesel aus zwei Lkw abgezapft

Erndtebrück (ots)

In Schameder ist es in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen(26.06.2019) zu einem Diebstahl von Diesel-Kraftstoff gekommen. Auf einem Firmengelände im Jägersgrund zapften Unbekannte mehrere hundert Liter Kraftstoff aus zwei geparkten Lkw ab. Das ermittelnde Kriminalkommissariat in Bad Berleburg nimmt Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 02751-909-0 entgegen.

